Составили рейтинг самых обсуждаемых в ОК российских чемпионов и призёров Игр-2020

Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В топ-3 по упоминаемости также вошли: стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка в синхроннов плавании, завоевавшая два золота. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину — художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали только второе место.