РЭО запустил просветительский онлайн-проект «Зеленая школа»

«Зеленая школа» включает в себя три блока: видеоуроки, заметки и квизы. Во время уроков телеведущий Антон Комолов и мультперсонаж мистер Крыс рассказывают школьникам, как и зачем сортировать отходы, что можно сдать на переработку, какие бывают опасные отходы. В видеоуроках есть мультимедийные материалы с картинками и инфографикой. А квизы, включающие в себя подборку тестов, рассчитаны на закрепление материала.