Поджоги в лесах, коронавирус и новый республиканский закон. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов. Известно, что Путин придал юбилею города статус федерального значения. Первое – Евразийский научно-образовательный центр. Хабиров рассказал о том, что статус НОЦ Башкирия имеет меньше года, но уже получила на развитие науки и образования уже получила 850 миллионов рублей. Второе – студенческий кампус, на строительство которого уже сейчас рассматриваются заявки. Также состоялся разговор о приоритете участия региона в программе «Приоритет 2030» и о строительстве карбонового полигона.