На форуме Baltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий

Для решения столь масштабных задач необходимы не только собственные социальные программы, но и инвестиции, внимание федерального центра и институтов развития. В этой связи большое значение приобретает бренд региона.
Что сделать, чтобы регион вызывал позитивные ассоциации, и в него хотелось приезжать, на работу или в качестве туриста? Какую пользу может принести сильный территориальный бренд региону и его жителям? Как объединить различные активности в единую кампанию? Каковы социально-экономические особенности важно учитывать при разработке брендинга? Как программы компаний способствуют развитию туризма и сферы услуг? Эти темы обсудят участники круглого стола «Роль бизнеса в развитии территориальных брендов», который состоится 9 сентября 2021 года на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2021. Спикеры дискуссии — представители бизнеса и медиаэксперты:
Владимир Руга, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям, Магнитогорский металлургический комбинат
Марина Геворкян, генеральный директор, Сноб
Сергей Емельянов, директор, Александринский театр
Ольга Очеретина, директор по связям с общественностью, Почта Банк
Руслан Новиков, генеральный директор, Аргументы и факты
Артем Егикян, генеральный директор, Silk Road Samarkand
Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей, Норникель
Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, уникальная площадка для открытого диалога между топ-менеджерами компаний, агентств, госсектора и научного сообщества. Ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2000 года. Холдинг 1MI традиционно является информационным партнером форума.