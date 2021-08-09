Министр здравоохранения Башкирии заявил, что вакцинированные не умирают

Хабиров подчеркнул важность прививок для пожилых, так как основная смертность приходится именно на данную возрастную категорию. Также он задал министру прямой вопрос, есть ли зарегистрированные случаи смерти от ковид у вакцинированных пациентов. На что Забелин уверенно заявил, что таких случаев в республике не регистрировали.