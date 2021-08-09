Имя победительницы «Миссис Россия — 2021» объявят в Москве 14 августа

Участниц финала отбирали на региональных этапах конкурса. Они проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Великом Новгороде, Самаре, Тольятти, Кемерове, Анапе, Новокузнецке, Ейске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и прочих российских городах. Самая молодая участница конкурса — Кира Волкова из Ростова-на-Дону. Ей 28 лет. Самой старшей претендентке на корону, Светлане Матюшкиной из Дзержинска, исполнилось 68 лет. По словам организаторов мероприятия, среди финалисток немало многодетных мам. Об этом информирует newsnn.ru.
Участница финала конкурса, «Миссис Кузбасс» Анна Филиппова, призналась, что она идет только за победой, за лучшей версией себя. Любая участница конкурса красоты преследует свои цели. Одни хотят самореализоваться, другие — побороть комплексы. Но, безусловно, всем нужны победа и титул. Филиппова считает себя победителем по жизни и крайне амбициозным человеком.
Конкурсу «Миссис Россия» уже более 20 лет. Его проводит фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин», которым руководит Алла Маркина. Ключевым условием участия в конкурсе остается быть супругой и матерью. Ограничения по возрасту отсутствуют. Алла Маркина считает необходимым проводить подобные фестивали. Надо делать так, чтобы «все радовались и объединяли свои усилия во имя добра, счастья и любви на этой планете».
Конкурс «Миссис Россия» является многоступенчатым проектом. В нем принимают участие красивые женщины из регионов страны. В российских мегаполисах проводят конкурсы, участницами которых становятся красивые мамы. Один раз в год, обычно в августе, победительниц данных конкурсов приглашают в Москву, пояснила Маркина.
Судить финал конкурса будут «Миссис Земной шар — 2020» Ксения Кривко, певица Наталья Гулькина, балерина Анастасия Волочкова. Возглавит жюри шоумен и продюсер Сергей Светлаков.
Кроме звания красивейшей женщины России, победительница конкурса «Миссис Россия» получит призы и подарки от партнеров и спонсоров. На протяжении всего 2022 года она станет участвовать в социальных, благотворительных и культурных мероприятиях РФ от имени фонда «Планета женщин».
В 2020 году в конкурсе «Миссис Россия» приняли участие 35 замужних женщин. Титул самой красивой тогда дали 32-летней многодетной маме из Нижнего Новгорода Дарье Ивановой.