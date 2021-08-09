Губернатор Пермского края оценил результаты инвестпроектов ПЦБК

Губернатор края во время поездки на предприятие посетил два основных цеха ООО «Прикамский картон» (входит в ГП «ПЦБК»). В одном из них после модернизации выпуск картона врос с 56 до 124 тыс. тонн. В другом цехе Махонина познакомили с процессом разлома макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе. Установка позволяет удалять продукты целлюлозно-бумажного производства, тем самым значительно снижая нагрузку на очистные сооружения предприятия, которые “ПЦБК” также модернизирует, как и производство.