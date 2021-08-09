Глава Башкирии начал совещание с обсуждения ситуации с лесными пожарами

Хабирову кратко доложили обстановку с пожарами. Ситуацию назвали стабильной. Шарипов сообщил о успешной борьбой со всеми пожарами на территории района и поблагодарил всех, кто помогал ликвидировать пожары. Однако он также предупредил о новых очагах возгораний, которые вспыхивают из-за жары.
– В ближайшие дни мы постараемся полностью ликвидировать все очаги и постараемся больше не допустить такое, – заявил Шарипов.
В сообщении Шарипов перечислил огромное людей и предприятий, которые оказывали помощь в тушении, и поблагодарил всех. Но заметил, что район и все службы обеспечены людьми и всем необходимым и не просил дополнительной помощи у главы региона.