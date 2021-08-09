Детско-юношеская модель фестиваля «Ладожская Кругосветка» заработала на «Ладоге фест»

Издание сообщает, что фестиваль проведут в десяти городах Ленинградской области и Карелии, которые расположены на побережье Ладожского озера. В Санкт-Петербурге тоже будут проведены мероприятия. Начнется фестиваль с многодневной парусной регаты «Большая Ладога», которая стартует из Новой Ладоги и завершится в Сортавале. В рамках фестиваля запланированы спортивная, деловая и развлекательная программы, сообщает ТАСС, .