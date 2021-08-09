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Дегтярев распорядился обновить парк противопожарной службы Хабаровского края

9 августа 2021, 12:35
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Парк Противопожарной службы Хабаровского края будет полностью обновлен. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев после проверки технического состояния пожарных машин.

“Текущий ремонт пожарных машин у нас производится водительским персоналом. На уровень качество работы такая ситуация однозначно влияет. В связи с этим даю поручение заместителю главы правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, а также министру финансов подготовить инициативы по изменению данной ситуации – какие меры нужно предпринять, в частности по части наращивания финансирования технического обслуживания автомобилей”, - сообщил Дегтярев.

Как передает Prokhab.ru, руководитель региона также добавил, что следует подготовить программу по обновлению парка комитета гражданской защиты.

Как уточнил Дегтярев, доля средств на обновление парка уже заложена из 2 миллиардов рублей, которые регионом были получены по решению премьер-министра России Михаила Мишустина. До окончания года автопарк Противопожарной службы Хабаровского края пополнится 11 новыми пожарными автоцистернами и одной новой автолестницей.

Ранее врио губернатора распорядился о проведении полной проверки технического состояния всех пожарных машин, которые есть в Хабаровском крае. Специалисты осуществили проверку техсостояния 230 пожарных автомобилей. По словам экспертов, у 105 машин есть некоторые замечания, которые относятся к техническому состоянию агрегатов и навесного оборудования. Их уже сейчас ремонтирует специальная подрядная компания, нанятая в рамках госконтракта.

Необходимо отметить, что автопарк комитета гражданской защиты не обновлялся в течение многих лет. В связи с этим часть транспортных средств отремонтировать уже нельзя. Правительство Хабаровского края готово выделить средства для закупки новых автомобилей, поскольку неисправная пожарная техника в случае возникновения ЧП может стоить кому-нибудь жизни.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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