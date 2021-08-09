Дегтярев распорядился обновить парк противопожарной службы Хабаровского края

“Текущий ремонт пожарных машин у нас производится водительским персоналом. На уровень качество работы такая ситуация однозначно влияет. В связи с этим даю поручение заместителю главы правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, а также министру финансов подготовить инициативы по изменению данной ситуации – какие меры нужно предпринять, в частности по части наращивания финансирования технического обслуживания автомобилей”, - сообщил Дегтярев.