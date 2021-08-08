Зур-белеш с секретом: как кормили Путина в Башкирии

Шеф-повар с 13-летним стажем Айдар Ханнанов, известный как организатор виртуальных кулинарных мастер-классов, опубликовал в Instagram сторис о двухнедельной трудовой вахте, которую вместе с командой поваров он провел в Абзелиловском районе Башкирии, готовясь к визиту президента России Владимира Путина, который состоялся в минувшую пятницу, 6 августа.
По словам Айдара Ханнанова, он узнал о таком ответственном задании примерно 23 июля. После этого почти часть специалистов, обеспечивавших визит главы государства в Башкирию, были помещены на карантин сроком от 7 до 14 суток под строгий присмотр.
- Эта «невдохновительная» идея никак не зашла, но задача организовать масштабное питание для первых лиц государства в нескольких зонах с разным меню очень понравилась, - признался Айдар.
Он рассказал, что в период карантина группа кулинаров была поделена на две зоны – «белую» и «серую». В «белой» зоне люди провели на карантине безвылазно две недели, сдавая периодически тесты ПЦР и прочие анализы. Айдар и другие повара попали в «серую» зону, прибыв к месту трудовой вахты за несколько дней до даты «Х». Меню для обеда и ужина, которые подавались в день «большого визита, было разработано и утверждено задолго до назначенного срока.
Айдар уточнил, что ему самому видеть и обслуживать главу государства не довелось. У Владимира Путина есть свои повар и официанты, причем они оба находились в особых условиях карантина. Отдельное поварское место, где готовили еду для президента России, было закрыто за сутки до его приезда, тщательно обработано и помещено под охрану.
Зато повара успели рассмотреть за время подготовки к визиту Путина завод «Цемикс».
- Завод огромный, красивый, современный, - рассказал Айдар Ханнанов и уточнив особенности нового предприятия, касающиеся его профиля. – Тут же есть новая кухня с базовым оборудованием, несколько холодильников и цехов.
В день приезда главы государства поварам выделили просторный светлый шатер с современным оборудованием. Было создано три точки питания, на каждой из них работали три команды со своим шеф-поваром, отдельным меню, заготовочными листами и продуктами.
Во время небольшой экскурсии в пределах своей «зоны ответственности» Айдар Ханнанов показал часть меню, которое предстояло отведать участникам мероприятий, запланированных в рамках визита Путина. Это были большой белеш, уха из дюртюлинской стерлядки, шашлык, жареная конина, а также всевозможные «пирожочки и вкусняшки».
Часть продуктов первоначально намеревались приобрести в Абзелиловском районе – например, хлеб, овощи и фрукты. Примечательно, что шеф-повар забраковал по вкусу хлеб от местных хлебопеков и помидоры. В итоге эти продукты пришлось везти в такую даль из Уфы.
Небольшая накладка случилась утром 6 августа. Поварам пришлось около двух часов провести перед входом на территорию облуживания, потому что охрана не получила своевременно данные их свежих тестов ПЦР.
Все блюда перед подачей «уважаемым гостям» (так, по словам поваров, выражаются сотрудники Федеральной службы охраны, обеспечивающие безопасность во время визита главы государства) сперва помещались в специальный шлюз со специальными лампами для обеззараживания.
Судя по отзывам участников мероприятия (среди которых был и главный редактор Mkset Тимур Алмаев), кулинарные «художества» обслуживавших их поваров всем пришлись по нраву.
- В целом от таких мероприятий сквозь напряжение и ответственность получаешь колоссальный опыт, рост и расширение. Понимаешь, как можно еще лучше. Это и нужно было, - констатировал Айдар Ханнанов, приправив свое мнение крепким выражением – видимо, от избытка чувств.