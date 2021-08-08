Зур-белеш с секретом: как кормили Путина в Башкирии

Он рассказал, что в период карантина группа кулинаров была поделена на две зоны – «белую» и «серую». В «белой» зоне люди провели на карантине безвылазно две недели, сдавая периодически тесты ПЦР и прочие анализы. Айдар и другие повара попали в «серую» зону, прибыв к месту трудовой вахты за несколько дней до даты «Х». Меню для обеда и ужина, которые подавались в день «большого визита, было разработано и утверждено задолго до назначенного срока.