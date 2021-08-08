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Жителей Башкирии в воскресенье ждет комфортная температура в канун новой жары

8 августа 2021, 02:00
Фото: 1mediainvest
Сегодня, 8 августа, температура по республике еще не будет достигать 30°, но это изменится с началом новой недели.

Воскресенье 8 августа станет для жителей региона последней возможностью насладиться спокойной теплой погодой перед вновь вступающей в игру жарой. Сегодня, 8 августа, температура воздуха по Башкирии будет составлять +24,+29° в дневное время, а ночью составит от +9 до +14°. В северных и горных районах Башкирии опустится до +4°.

Осадков сегодня не ожидается, ветер прогнозируется северный и умеренный, который днем может быть и порывистым.

По данным Башгидрометцентра, погода начнет меняться в понедельник, 9 августа. Осадков по прежнему не предвидится, а ветер обещает быть умеренным и северным. Ночью по Башкирии температура будет составлять от +11 до +16°, местами опустится до +5°. Днем столбик термометра будет показывать +27 до +32°.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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