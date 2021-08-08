Жителей Башкирии в воскресенье ждет комфортная температура в канун новой жары

Воскресенье 8 августа станет для жителей региона последней возможностью насладиться спокойной теплой погодой перед вновь вступающей в игру жарой. Сегодня, 8 августа, температура воздуха по Башкирии будет составлять +24,+29° в дневное время, а ночью составит от +9 до +14°. В северных и горных районах Башкирии опустится до +4°.