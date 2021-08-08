В районе Башкирии ограничили плановую медпомощь в связи с ростом зараженных ковидом

По его словам, возобновить работу специализированного ковидного стационара, базировавшегося в травматологическом корпусе решено в связи с тем, что местная инфекционная больница заполнена практически полностью. Эпидемиологическая ситуация в Белорецком районе, по словам Иванюты, сопоставима с той, которая была летом прошлого года. По официальным данным, сейчас в районе госпитализированы в инфекционную больницу 124 человека, при этом 360 проходят лечение от коронавируса амбулаторно.