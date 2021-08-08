В Башкирии заподозрили, что вместо заводчан на встрече с Путиным «были подставные»

Я действительно работаю сейчас главным инженером МКУ «Отдел капитального строительства» администрации Абзелиловского района, занимаюсь вопросами ЖКХ. На сайте просто не обновили информацию о моей должности. А раньше в ОКСе занималась вопросами выделения субсидий молодым и многодетным семьям, поэтому многие местные жители, кто со мной сталкивался по таким вопросам, меня помнят в той должности. Если бы люди внимательно прочитали информацию, то увидели бы, что мы записаны не в числе работников завода, а в числе строителей. Так что там не было никаких «подсадных». Заводскую униформу нам выдали по правилам техники безопасности. Мы сами готовили вопросы, которые хотим задать Владимиру Владимировичу. Меня действительно интересует вопрос об улучшении условий для жителей села, пояснила в телефонном разговоре с Mkset Азалия Ягудина.