В Башкирии после ДТП с тремя большегрузами содержимое фуры перекрыло полосу движения

По уточненным данным, столкнулись грузовые автомобили «Шакман», КАМАЗ и Volvo. Один из них оказался из Башкирии, а два других – из Московской и Волгоградской областей.
При этом одну из фур развернуло поперек проезжей части, из прицепа на дорогу высыпались многочисленные картонные упаковки, заняв огромную площадку.
Известно, что в ДТП не пострадал никто из людей. Пожарные провели проливку места аварии, чтобы предотвратить возгорание. Дорожники оперативно занялись наведением порядка на проезжей части.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.