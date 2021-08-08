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В Башкирии отмечен рост детской смертности

8 августа 2021, 08:58
Фото: pixabay.com
Башстат опубликовал данные о демографической ситуации в республике за период с января по май текущего года.

Рост детской смертности в сравнении с уровнем 2020 года оказался незначительным в сравнении с показателями общей смертности. Из 23 818 всех умерших за пять месяцев 2021 года в Башкирии 196 – несовершеннолетние в возрасте от рождения до 17 лет.

Но в процентном соотношении относительно данных прошлого года данные смотрятся более весомо. В сравнении с данными за пять месяцев 2021 года, когда умерли 162 ребенка, в этом году за тот же промежуток времени детей в Башкирии скончалось на 21% больше.

При этом 103 ребенка скончались в возрасти до года, 25 – в возрасте от года до четырех лет, 68 детей умерли в возрасте от четырех до 17 лет.

В целом среди умерших преобладают люди старше 60 лет. Из общего числа умерших 18 224 человека были старше трудоспособного возраста.

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