В Башкирии ищут автора эффектного видео о разрушительном действии смерча

Она опубликовала на своей странице в социальных сетях видеоролик, снятый неизвестным автором. В кадре слышен голос женщины, которая, вероятно, и сделала запись на мобильный телефон. Женщина шокирована увиденным разгулом стихии – на её глазах ураганный ветер смял крыши стоящих по соседству домов.
- Ветер посносил крыши, повредил машины, дороги. В нескольких деревнях Башкортостана молния попала в дома, и они сгорели. Этот вечер долго ещё будем вспоминать и отрабатывать. В некоторых районах - Чекмагушевском, например, - сразу написали в соцсетях, что произошло, что делает власть и как быть жителям. Собрали комиссию, определили, что в первую очередь, какими силами, стали описывать ущерб людей, - отметила в комментарии к видео Елена Прочаковская.
Она попросила откликнуться автора шокирующего видеоролика, однако, как удалось выяснить Mkset, автор до сих пор не объявился.
Комментаторы предположили, что видео могло быть сделано в том же Чекмагушевском районе, но стопроцентной уверенности в этом нет.