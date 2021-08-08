«Стали меньше умирать»: Хабиров рассказал Путину о ситуации с ковидом и смертностью

Уточним, что на сайте Башстата самая свежая статистика на демографическую тему опубликована 3 августа, она касается данных за первые пять месяцев 2021 года. Если сопоставить эти цифры с аналогичными за прошлый год, то в Башкирии за январь-май текущего года скончалось на 2717 человек больше, среди них основную часть – 2388 человек – составляют люди пенсионного возраста, которые больше всего подвержены риску осложнений при коронавирусе. По данным минздрава РБ, от ковида за все время пандемии умерли 665 человек в возрасте старше 60 лет.