Коммунисты выясняют, виновен ли их однопартиец из Башкирии в убийстве инвалида

По уточненным данным, трагедия случилась три дня назад, 5 августа. Сообщается, что подозреваемый работает на деревообрабатывающем предприятии, и в тот день вышел в ночную смену. Утром прибывшие в новую смену рабочие обнаружили его напарника, который мертвым, а неподалеку от него спал нетрезвый Котелевский, которого пока считают основным подозреваемым в убийстве.