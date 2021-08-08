Эксперты: кризис из-за пандемии стал самым тяжелым для России в XXI веке

Аналитика показывает, что осенью прошлого года обладали хотя бы какими-то сбережениями лишь около четверти россиян, хотя в относительно благополучные годы их имели обычно около трети опрошенных, и даже после окончания кризиса 2014–2016 гг. их доля превышала 30%.