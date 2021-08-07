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Владимир Путин спросил Радия Хабирова, когда он решит проблему обманутых дольщиков

7 августа 2021, 00:32
Глава Башкирии рассказал Владимиру Путину, когда будет решена проблема с обманутыми дольщиками.

Во время своего визита в Башкирию глава государства поинтересовался у Радия Хабирова, когда в республике решат проблему обманутыми дольщиками.

— У вас до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков, — заметил Владимир Путин. — Какие там планы у Вас?

Хабиров напомнил, что проблема с обманутыми дольщиками «очень тяжелое наследие». Он напомнил об уголовных делах в отношении недобросовестных застройщиков, а также о работе по получению федеральных средств на завершение строительства недостроенных жилых домов.

— Уже порядка 7 миллиардов мы зарезервировали. Эта работа идет. Мы сейчас практически каждый месяц эту цифру — 125 — уменьшаем и уменьшаем.

Хабиров пообещал Путину полностью решить к 2024 году проблему с обманутыми дольщиками в республике.

Напомним, в настоящий момент по всей Башкирии в замороженном состоянии находится строительство 125 жилых домов, дольщики, которых по несколько лет не могут получить свое жилье. Большая их часть находится в Уфе.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
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