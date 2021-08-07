В Уфе возбудили уголовное дело из-за отказа госпитализировать ветерана ВОВ

Напомним, несколько дней назад в СМИ попала информация о том, как бригада скорой помощи, которая приехала на вызов к 96-летнему ветерану Великой Отечественной Войны. По словам родственников ветерана, с больным практически не совершали никаких манипуляций и «с порога» сообщили, что помочь пациенту никак не могут, также предположив, что мужчина умрет естественной смертью в течении нескольких часов.