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В Уфе полкилометра улицы Рудольфа Нуреева построят более чем за 81 миллион рублей

7 августа 2021, 10:07
Фото: 1mediainvest
Определен подрядчик на выполнение этих работ.

Подрядчик должен будет завершить строительство участка протяженностью 451 метров до августа 2022 года. Расположена первая линия улицы Рудольфа Нуреева на промежутке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Академика Заварицкого.

В администрации Уфы, а точнее в Управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ( сокращенно УСРДИС) нашли генподрядчика на данные работы. Его выбирали из пяти претендентов, которых комиссия оценивала не только по предлагаемой стоимости, но и по квалификации.

Из информации размещенной на портале госзакупок следует, что что работы предстоит выполнить ООО «Компания Потенциал». Исполнитель предложил заказчику дисконт в 1%, так строительство улицы обойдется городскому и республиканскому бюждету в 81,9 миллион рублей.

Заявки на аукцион подали пять компаний. Рассматривая их предложения, конкурсная комиссия учитывала не только ценовой показатель, но и квалификацию участников закупки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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