В Уфе объект культурного наследия Дом Вольмута продан за 56,8 миллионов рублей

Все дело в том, что в ноябре 2020 года неизвестные демонтировали и вывезли половое покрытие из дома, в связи с чем мэрия Уфы обращалась в правоохранительные органы. Пока суд да дело – начальная цена здания значительно выросла и составила уже 31,5 миллион рублей.