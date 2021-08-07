В Башкирии резко возросло количество граждан, заразившихся COVID-19

В то время как количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии перевалило за психологическую отметку 50 тысяч человек, установлен и новый антирекорд. Предыдущий максимум заболевших составлял 260 человек, и был зарегистрирован оперштабом 27 июля и 6 августа. По данным за прошедшие сутки на 7 августа это количество значительно возросло и составило 265 человек.