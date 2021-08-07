mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии резко возросло количество граждан, заразившихся COVID-19

7 августа 2021, 07:00
Фото: 1mediainvest
Установлен новый антирекорд заболевших за сутки – 265 человек

В то время как количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии перевалило за психологическую отметку 50 тысяч человек, установлен и новый антирекорд. Предыдущий максимум заболевших составлял 260 человек, и был зарегистрирован оперштабом 27 июля и 6 августа. По данным за прошедшие сутки на 7 августа это количество значительно возросло и составило 265 человек.

Таким образом на сегодняшний день общее количество инфицированных составляет 50 069 человек. При этом за тот же срок от коронавируса вылечились 46 155 человек, 375 человек отравились от болезни за прошедшие сутки. Коронавирусная инфекция унесла жизни девяти жителей республики, что также на сегодняшний день является максимальным количеством жертв.

Количество вакцинированных жителей Башкирии неотвратимо близится к миллиону человек, первый этап вакцинации от коронавируса прошли уже 995 571 человек, полностью завершена вакцинация у 770 275 жителей Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48