В Башкирии нетрезвый водитель совершил ДТП и сам отправился в больницу

ГИБДД по Башкирии сообщает о ДТП, которое произошло вчера, 6 августа в Благовещенском районе.
Инцидент произошел после полудня на 57 километре дороги Уфа-Янаул. И участники этого ДТП были из разных весовых категорий, так столкнулась компактная Daewoo Nexia и встречный солидный УАЗ Патриот.
За рулем Daewoo Nexia находился местный житель 45 лет, медицинское освидетельствование которого показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, в его крови нашли 1,449 мг/л алкоголя.
Впрочем, водитель Daewoo и был госпитализирован после столкновения. Пострадала и 42-летняя пассажирка УАЗ Патриот, супруга водителя внедорожника, при этом он сам 38-летний водитель не пострадал.