РЭО предложил экологичные альтернативы для упаковок

В рамках стратегии экономики замкнутого цикла по органике запланировано, что до 2030 года в России будет введено 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию. Дополнительные налоговые отчисления от бизнеса превысят 1,9 млрд в год. Общий размер инвестиций в отрасль по обращению с отходами будет составлять примерно 300 миллиардов рублей.