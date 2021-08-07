Приезд Путина, лесные пожары и статистика по коронавирусу. Итоги дня в Башкирии

В Уфе отремонтируют ямы на дороге Бельского моста. Во время проведения работ возможны заторы автомобилей в обоих направлениях. Известно, что работы будут проводиться с 15:00 часов 6 августа до 13:00 часов 7 августа на двух полосах в сторону въезда в город, а также с 15:00 часов 7 августа до 13:00 часов 8 августа на дороге в обратную сторону. Городские службы просят водителей не заезжать на дорогу в течении восьми часов после ремонта.