Почему инфляция продолжает съедать доходы российских пенсионеров

Эксперты подчеркивают, что пенсионная реформа была проведена для того, чтобы уменьшить число получателей пенсий и ослабить нагрузку на экономику. Но при этом при сокращении категории на 1,27 млн человек за последние два года пенсии уменьшаются. То есть остальным достается не больше, что было бы логично, а меньше. То есть размер пенсий не так уж зависит от количества пенсионеров?