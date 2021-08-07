Назначен директор агентства по развитию малого и среднего бизнеса в Башкирии

Пресс-служба Правительства Башкирии сообщила о кадровых перестановках в ведомстве, а именно о назначении на пост директора АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» Марселя Кашаева. Чиновнику 34 года и ранее он также работал в аппарате правительства Башкирии.