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Назначен директор агентства по развитию малого и среднего бизнеса в Башкирии

7 августа 2021, 06:43
Фото: bashkortostan.ru
34-летний чиновник ранее занимал пост заведующего отделом АПК и потребительского рынка, а также трудился в Минфине.

Пресс-служба Правительства Башкирии сообщила о кадровых перестановках в ведомстве, а именно о назначении на пост директора АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» Марселя Кашаева. Чиновнику 34 года и ранее он также работал в аппарате правительства Башкирии.

Данное агентство задумано как инфраструктура для поддержки малого и среднего предпринимательства в республике.Это структурное подразделение Госкомитета Башкирии по предпринимательству. Важно заметить, что Агентство занимается реализацией федерального проекта Центра «Мой бизнес». Кроме того оно является держателем Гарантийного, Лизингового фондов и Фонда поддержки инвестиционных инициатив, – сообщают в пресс-службе Правительства.

Ранее Кашаев возглавлял отдел агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также занимал руководящую должность в Министерстве финансов Башкирии. В послужном списке Кашаева есть и преподавательская деятельность.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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