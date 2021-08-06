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ВШЭ примет более 15 тысяч студентов в 2021 году

6 августа 2021, 16:34
Фото: hse.ru
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов во время пресс-конференции заявил, что отношение высших учебных заведений к абитуриентам и студентам станет более персонализированным.

По его словам, сейчас происходит дрейф приемной кампании от традиционной модели через ковидно-цифровую обстановку в сторону персонализированной подготовки и персонализированного поступления. Об этом информирует tass.ru.

Анисимов подчеркнул, что подобную персонализацию уже можно видеть в рамках приемной кампании текущего года. Сегодня абитуриентам доступны «более удобные цифровые технологии». К примеру, поступающие для подачи документов в университеты используют сервис «Поступление в вуз онлайн».

Анисимов назвал одним из трендов 2021 года повышенный спрос на обучение по образовательным программам МИЭМ и факультета компьютерных наук. Все это говорит как об интересе абитуриентов к инженерному кластеру «вышки», так и об успешности усилий властей по расширению подготовки кадров для IТ-отрасли.

Спрос на обучение в ВШЭ растет у дипломантов олимпиад с правом поступления без вступительных испытаний — до 75%. Данный показатель является колоссальным с учетом очень высокой конкуренции в образовательном пространстве. Доля зарубежных абитуриентов, которые хотят учиться в вузе, не падает, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. В первый раз проводится полностью дистанционный прием на программы бакалавриата.

Ректор ВШЭ рассказал о дрейфе в сторону персонализированного отношения к каждому студенту. Эта тенденция будет продолжаться. Другим примером остается то, что вузы стали проводить прием на полностью онлайн-программы.

Анисимов пояснил, что в нынешнем году приемную кампанию можно считать наиболее успешной в истории ВШЭ. Университет готовится принять на все формы и уровни образования свыше 15 000 студентов. Вуз последовательно развивает концепцию «четыре кампуса — один университет». Модель поступления во все четыре кампуса одинакова. Специалисты установили единые стандарты качества обучения и одинаковые требования ко всем поступающим.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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