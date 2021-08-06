ВШЭ примет более 15 тысяч студентов в 2021 году

Спрос на обучение в ВШЭ растет у дипломантов олимпиад с правом поступления без вступительных испытаний — до 75%. Данный показатель является колоссальным с учетом очень высокой конкуренции в образовательном пространстве. Доля зарубежных абитуриентов, которые хотят учиться в вузе, не падает, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. В первый раз проводится полностью дистанционный прием на программы бакалавриата.