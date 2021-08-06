mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владимир Путин запустил завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии

6 августа 2021, 17:02
Владимир Путин принял участие в открытии завод сухих строительных смесей в Абзелиловском районе Башкирии и пообщался c его сотрудниками. На месте находится главный редактор Mkset.

Владимир Путин прибыл на открытие завода сухим строительных смесей «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии, передает главный редактор Mkset находящийся на церемонии открытия. Он осмотрел предприятие, после чего вместе с главой республики Радием Хабировым и учредителем компании Йозефом Ласселсбергером торжественно запустил его.

— Важно, что на заводе применены передовые технологии и лучшие мировые практики. Производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, — отметил во время выступление Путин.

По завершению церемонии глава государства отправился общаться с сотрудниками завода.

Завод Цемикс, входит в австрийскую группу Lasselsbergergroup — один из крупнейших в мире производителей керамической плитки. Один завод компании уже построен и работает в Башкирии — в Уфе.

Объем инвестиций в проект составил 5,7 млрд рублей. Ожидается, что на Цемиксе будет создано 220 рабочих место из которых не менее половины будут занимать жители Абзелиловского района. Предполагается, что налоговые отчисления за 10 лет составят почти 5 млрд рублей в бюджет республики и 6,5 млрд рублей в бюджет РФ.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48