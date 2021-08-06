Владимир Путин начал рабочую поездку в Башкортостан и Челябинскую область

Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. У трапа самолета президента встретили полпред в УФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава МЧС Евгений Зиничев. Примечательно, что здание аэровокзала находится на территории Абзелиловского района Башкирии.