В Уфе разработали новую технологию диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

В рамках нацпроекта «Наука» ученые УГАТУ разработали онлайн-сервис диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Разработчики запатентовали свое изобретение и представили прототип. В планах — создание производства на базе Сколково.
Телемедицинский онлайн-сервис представляет собой портативный беспроводной электрокардиограф CardioMax, разработанный совместно с Сибирской телеметрической компанией, веб-сервер и мобильное приложение. С его помощью пациент сможет самостоятельно снять электрокардиограмму, отправить ее на сервер и получить результаты диагностики на свое мобильное устройство.
— Новый сервис призван помочь медицинскому сообществу вовремя диагностировать опасные состояния, увеличивая выживаемость пациентов и минимизируя риск осложнений. У разработки есть несколько преимуществ, выгодно отличающих ее как от современных аппаратов ЭКГ в больницах, так и от портативных электрокардиографов. CardioMax при всей своей мобильности не уступает стационарному оборудованию по качеству полученных данных. Также он конкурирует по возможностям и цене с предложениями других разработчиков, создающих аналогичную продукцию в сфере телемедицины, — подчеркнул доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики УГАТУ Марат Богданов.
Разработка уфимских ученых позволит проводить онлайн-мониторинг в режиме реального времени с мобильных и стационарных устройств. Это поможет контролировать процессы и выдавать предупреждения. Новая разработка уфимских ученых поможет снизить нагрузку на медицину, расходы на обслуживание пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и будет особенно полезна бригадам скорой помощи и фельдшерам малых населенных пунктов.
Работа над созданием сервиса проводится совместно с учеными Института иммунологии и физиологии РАН (Екатеринбург) и центра онлайн-диагностики (Москва).