В Уфе разработали новую технологию диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

— Новый сервис призван помочь медицинскому сообществу вовремя диагностировать опасные состояния, увеличивая выживаемость пациентов и минимизируя риск осложнений. У разработки есть несколько преимуществ, выгодно отличающих ее как от современных аппаратов ЭКГ в больницах, так и от портативных электрокардиографов. CardioMax при всей своей мобильности не уступает стационарному оборудованию по качеству полученных данных. Также он конкурирует по возможностям и цене с предложениями других разработчиков, создающих аналогичную продукцию в сфере телемедицины, — подчеркнул доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики УГАТУ Марат Богданов.