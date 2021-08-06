В Уфе отремонтируют ямы на дороге Бельского моста

Работы будут проводиться с 15:00 часов 6 августа до 13:00 часов 7 августа на двух полосах в сторону въезда в город, а также с 15:00 часов 7 августа до 13:00 часов 8 августа на дороге в обратную сторону. Чтобы слой нового асфальта "прижился", водителей просят не заезжать на дорогу в течение восьми часов после ремонта.