В Уфе отремонтируют ямы на дороге Бельского моста

В Уфе обновят асфальт на Бельском мосту через реку Белая в створе улицы Воровского. Об этом сообщила администрация города.
Ремонт будут проводить, поскольку на этой дороге образовались ямы и колея. Местные жители неоднократно обращались в мэрию с просьбой отремонтировать дорогу.
Работы будут проводиться с 15:00 часов 6 августа до 13:00 часов 7 августа на двух полосах в сторону въезда в город, а также с 15:00 часов 7 августа до 13:00 часов 8 августа на дороге в обратную сторону. Чтобы слой нового асфальта "прижился", водителей просят не заезжать на дорогу в течение восьми часов после ремонта.
Во время проведения работ возможны заторы автомобилей в обоих направлениях. Городские службы просят уфимцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, ранее стала известна дата открытия ремонтируемой автомобильной развязки по улице Заки Валиди для технического проезда. Дорогу откроют 15 августа., полностью развязка станет доступна для проезда 1 сентября. Ремонт ведётся с 8 января и доставляет горожанам множество неудобств. В частности ежедневно из-за работ на дорогах образуются огромные пробки.