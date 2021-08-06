В Башкирии ужесточат наказание для шумных в ночное время соседей

Как отметил Председатель Курултая Константин Толкачев, нововведения улучшат механизм реализации права и помогут повлиять на шумных соседей, с которыми сложно договориться. Спикер добавил, что в 2020 году в республике изучили более шести тысяч дел по шумным соседям, но не всех нарушителей привлекли к ответственности.