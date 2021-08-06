Укус эволюции. Почему 9 из 10 людей страдают от неправильного прикуса

Асимметрия лица, головная боль, боль и щелчки в челюстных суставах, ограниченное открывание рта и затруднения при жевании и глотании, звон в ушах, головокружение, боли в области лица, шеи, проблемы с осанкой, онемение кончиков пальцев рук, нервозность, бессонница, храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне). Узнали признаки? Значит эта статья для вас!
По данным Всемирной организации здравоохранения, у 90% жителей Земли неправильный прикус. «И что с того? — спросите вы. — Меня всё устраивает, и слава богу!». Но эксперты уверяют, что повод для волнения все-таки есть! Мало того, что из-за кривых зубов большинство людей жутко комплексуют и почти не улыбаются. Но что еще хуже — неправильный прикус буквально разрушает зубы, что приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и сказывается на качестве жизни. Что такое — неправильный прикус, кто находится в зоне риска и в каких случаях лучше не откладывать посещение стоматологии, нам рассказала Динара Назарова, основательница клиники цифровой стоматологии Z32.
— Большинство людей думают, что неправильный прикус — это чисто эстетический дефект. Но важно понимать, что в нашем организме всё взаимосвязано, и любое отклонение от нормы, даже такая незначительная деталь, как неправильно поставленная пломба или криво растущий зуб, рано или поздно обязательно приведут к плачевным последствиям. Нарушение прикуса запускает цепную реакцию в организме: у человека ухудшается осанка, начинаются проблемы в шейном и плечевом отделах позвоночника, затем эти проблемы распространяются в нижние отделы. Я думаю все знают принцип домино, когда стоит слегка подтолкнуть первую из них, как начнется падение всех остальных костяшек по цепочке. Также и в нашем организме — даже небольшая дисгармония в прикусе запускает цепную реакцию и может привести к достаточно серьёзным последствиям.
Вся проблема заключается в том, что неправильный прикус не вызывает боль сразу, изменения происходят постепенно и человек спохватывается тогда, когда уже всё запущено. Хоть в это и сложно поверить, но часто именно неправильный прикус является причиной хронических головных болей, искривления позвоночника, нарушения сна и даже таких серьезных заболеваний, как диабет, инфаркт, инсульт.
То есть ровные зубы — залог здоровья?
— Правильный прикус — это не просто ровный зубной ряд, это целая система, состоящая из мышц, суставов и непосредственно зубов. Важно не просто поставить на место челюсть и зубы, но и переучить мышцы правильно открывать и закрывать челюсть, в нужной траектории, чтобы они не уводили ее в прежнее положение. Поэтому тут нужен комплексный подход, когда учитывается состояние мышц и суставов.
Как это происходит на практике?
— Конечно же, любое лечение начинается с диагностики. Невозможно составить хороший план лечения, просто посмотрев на поверхность зубов. Чтобы получить качественный результат, необходимо оценить уже нанесённый ущерб и составить правильный план лечения, учитывающий все нюансы. Поэтому диагностика должна быть комплексной, с подробным и глубоким анализом для определения точек перегрузки и недогрузки челюстно-лицевой системы.
Кроме анализа всей жевательной системы, мы используем авторскую методику, которая помогает определить изначальное положение челюсти и достигнуть баланса прикуса. И уже всё восстановление зубов производится с ориентацией на это референсное положение. Именно разработка наших специалистов помогает нам полностью спрогнозировать весь ход лечения и сделать его максимально комфортным для пациента. А цифровизация процесса даёт максимальную точность диагностики, сокращает время проведения процедур и период восстановления после них.
Разве исправлением прикуса занимается не один врач?
Наш организм — это очень сложный механизм, и все его органы и системы без исключения имеют свои уникальные особенности. Кому-то достаточно исправить одну пломбу, чтобы нормализовать прикус, другим требуется полная реконструкция полости рта. Именно поэтому важно, чтобы в диагностике участвовали специалисты разных профилей: ортопед, ортодонт, гнатолог, стоматолог-терапевт, зубной техник, хирург. А иногда для того, чтобы исправить ущерб, нанесенный неправильным прикусом, требуется привлекать и специалистов других направлений: врача-кинезиолога, остеопата, невролога, эндокринолога и других медиков. Но действовать они должны не каждый сам по себе, а как хорошо отлаженный механизм.
Кому необходима диагностика?
Пройти такую диагностику полезно всем. Иногда проблемы с прикусом не очевидны. С виду зубы вполне себе ровные, но по некоторым признакам уже можно определить, что коррекция положения зубов необходима. И чем раньше вы этим займётесь, тем меньше времени, сил и денег у вас уйдёт на исправление ситуации. Такая диагностика даёт вам понимание того, что необходимо сделать, чтобы минимизировать риски. Или если вы не готовы сейчас этим заниматься, то у вас хотя бы появится понимание, сколько времени есть до того, как начнутся проблемы в организме.
Есть ли возрастные ограничения по исправлению прикуса?
Сегодня можно исправить любой неправильный прикус. И вопреки распространенным заблуждениям сделать это можно не только в детстве, но и в зрелом возрасте — до тех пор, пока у человека остаются свои собственные зубы. Безусловно, чем человек моложе, тем исправление прикуса происходит быстрее и легче. До 12–14 лет, то есть до полной смены зубов, можно обойтись без брекетов, сделав это при помощи одних лишь пластинок. После 14 лет, когда у подростка прорезались все постоянные зубы, брекетов уже не избежать. После 28 лет процесс осложняется тем, что костная ткань полностью сформирована, поэтому изменения будут происходить медленнее, к тому же понадобится больше времени на закрепление эффекта. И чем старше человек, тем больше у него накопленных проблем, с каждым годом исправить ситуацию становиться сложнее, лечение длится дольше и обходится дороже. Всё это, конечно, представляет собой некоторые трудности, но отнюдь не препятствия.
Как быть тем, кто хочет исправить прикус, но стесняется ходить в брекетах?
Мы часто встречаем в своей практике людей, у которых сплошные «не» на пути к здоровой и красивой улыбке: несерьезно, неудобно, некрасиво, неуместно, неприятно, негигиенично! Но стоматология уже давно шагнула вперёд, и сегодня есть много инструментов для исправления прикуса. Если 10 лет назад брекеты были громоздкими и абсолютно неэстетичными, то сегодня они стали практически незаметными и гораздо более удобными. Также на вооружении ортодонтов появилась новая технология — исправление прикуса с помощью элайнеров. Это каппы, изготовленные по индивидуальному заказу из прозрачного полимера. Они совершенно не заметны и не портят дикцию. К тому же в отличии от классических брекет-систем за ними очень легко ухаживать.
В Йельском университете выяснили, что люди с привлекательной улыбкой зарабатывают больше. И это не удивительно, ведь улыбчивых людей чаще воспринимают как целеустремленных, уверенных в себе, коммуникабельных и готовых работать в команде. Поэтому на работе их считают ценными сотрудниками и чаще предлагают повышение.
Исправлять прикус или нет — это только ваш выбор. Но те, кто уже решился, подтверждают: качество их жизни стало выше. Они стали выносливее, продуктивнее и увереннее в себе.
Справка о компании
Клиника цифровой стоматологии Z32 работает на рынке Уфы с 2013 года, развивая направление бесстрессовой стоматологии. Передовое высокотехнологичное оснащение клиники и штат высококвалифицированных стоматологов позволяют оказывать стоматологические услуги на высоком профессиональном уровне, по шести направлениям: ортопедия, хирургическая стоматология, ортодонтия, профилактика кариеса, терапия и пародонтология.