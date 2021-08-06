Укус эволюции. Почему 9 из 10 людей страдают от неправильного прикуса

Сегодня можно исправить любой неправильный прикус. И вопреки распространенным заблуждениям сделать это можно не только в детстве, но и в зрелом возрасте — до тех пор, пока у человека остаются свои собственные зубы. Безусловно, чем человек моложе, тем исправление прикуса происходит быстрее и легче. До 12–14 лет, то есть до полной смены зубов, можно обойтись без брекетов, сделав это при помощи одних лишь пластинок. После 14 лет, когда у подростка прорезались все постоянные зубы, брекетов уже не избежать. После 28 лет процесс осложняется тем, что костная ткань полностью сформирована, поэтому изменения будут происходить медленнее, к тому же понадобится больше времени на закрепление эффекта. И чем старше человек, тем больше у него накопленных проблем, с каждым годом исправить ситуацию становиться сложнее, лечение длится дольше и обходится дороже. Всё это, конечно, представляет собой некоторые трудности, но отнюдь не препятствия.