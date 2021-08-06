Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Уфе из-за грозы

В Уфе сегодня, 6 августа, ночью приземлился самолёт Boeing 777-300, который летел из Антальи. Это была вынужденная посадка — воздушный транспорт держал путь в Екатеринбург, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Уфа».
Самолёту авиакомпании AZUR air пришлось остановиться в Уфе, поскольку в аэропорту Екатеринбурга в это время разбушевалась гроза. В самолете находились 539 пассажиров, которые были вынуждены задержаться в столице Башкирии почти два часа — они ждали взлёта с 01:39 до 03:26 часов.
Когда погода улучшилась, самолет смог завершить рейс в Екатеринбурге.