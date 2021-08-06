mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Уфе из-за грозы

6 августа 2021, 06:30
Фото: 1MediaInvest
В столице Башкирии самолет с пассажирами пробыл почти два часа.

В Уфе сегодня, 6 августа, ночью приземлился самолёт Boeing 777-300, который летел из Антальи. Это была вынужденная посадка — воздушный транспорт держал путь в Екатеринбург, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Уфа».

Самолёту авиакомпании AZUR air пришлось остановиться в Уфе, поскольку в аэропорту Екатеринбурга в это время разбушевалась гроза. В самолете находились 539 пассажиров, которые были вынуждены задержаться в столице Башкирии почти два часа — они ждали взлёта с 01:39 до 03:26 часов.

Когда погода улучшилась, самолет смог завершить рейс в Екатеринбурге.

Материалы по теме
Бортпроводник спасла жизнь младенцу в самолете, летевшем из УфыЖители Башкирии трое суток пытались добраться домой на самолетеСамолет следовавший из Уфы в Сургут вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48