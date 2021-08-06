Радий Хабиров рассказал, о чем попросил Владимира Путина

Владимир Путин во время визита на завод Цемикс в Абзелиловском районе Башкирии провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Подробности встречи с главой государства Хабиров рассказал журналистам, передает главный редактор Mkset находящийся на месте событий.
Глава Башкирии заявил, что попросил президента поддержать республику в вопросе создания карбоновых полигонов.
- Мы вот здесь просим не деньги, а просим «удочку», потому что сейчас очень болезненная тема и очень важная, за которой наверное будущее, это тема климатической повестки, - сказал глава Башкирии.
Хабиров предложил Путину сделать Башкирию вторым регионом в России, где будет реализована программа федерального эксперимента по созданию особого режима для формирования карбоновых полигонов, методик утилизации и нейтрализации углеводородов.
- Это сложно звучит, но это очень простые вещи. Через несколько лет наши заводы потратят на это огромные деньги. Здесь мы хотим заглянуть в будущее, - сказал журналистам Хабиров.
Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических газов. Они позволяют проводить в том числе ряд важных исследований в сфере экологии, таких как контроль парниковых газов, почв, обмену углекислого газа и другие.
Первый подобный проект в стране реализуется в границах Национального парка «Угра» и занимает площадью в 600 гектаров.