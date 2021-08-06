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Олимпийский рекорд на играх в Токио установила воспитанница школы пятиборья Башкирии

6 августа 2021, 10:49
Фото: championat.com
Гульназ Губайдуллина дала лучший результат в плавании вольным стилем на дистанции в 200 метров в современном пятиборье.

Громкую победу на Олимпийских играх в Токио одержала спортсменка, становление которой происходило в Уфе. В ходе соревнований по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье спортсменка из России Гульназ Губайдуллина не просто стала победителем, а установила новый олимпийский рекорд. Губайдуллина показала результат 2 минуты 07секунд 31 милисекунду.

Этот результат стал олимпийским рекордом. Победа принесла 296 баллов общем зачете пятиборья, в нем спортсменка находится на десятом месте общем зачёте пятиборья Губайдуллина находится на 10-м месте, при том, что еще одна россиянка Ульяна Баташова, занимает в общем зачете третью строчку.

#Новости#Ирина Деревянчук#Спорт
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