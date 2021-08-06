Олимпийский рекорд на играх в Токио установила воспитанница школы пятиборья Башкирии

Громкую победу на Олимпийских играх в Токио одержала спортсменка, становление которой происходило в Уфе. В ходе соревнований по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье спортсменка из России Гульназ Губайдуллина не просто стала победителем, а установила новый олимпийский рекорд. Губайдуллина показала результат 2 минуты 07секунд 31 милисекунду.