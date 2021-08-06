Дегтярев смог добиться уменьшения госдолга Хабаровского края

Это позволит сократить долю кредитов, взятых в более ранние годы правительством региона у частных банков, с текущих 35,6 миллиарда рублей до 19,4 миллиарда рублей, сообщает transsibinfo.com.
“Эти средства нам предоставили в рамках реализации инициатив российского президента Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Помимо этого, мы сами не один раз обращались к Правительству РФ с просьбами дать нам возможность рефинансирования дорогостоящих коммерческих кредитов. Только до окончания этого года на выплате процентов мы сможем сэкономить 369,4 миллиона рублей”, — дал комментарий Михаил Дегтярев.
Врио губернатора также уточнил, что сэкономленные деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, системы здравоохранения, ремонт дорог и благоустройство региона.
Госдолг Хабаровского края рос в течение нескольких лет, начиная с 2013 года. С приходом в местное правительство команды Дегтярева он прекратил рост и начал постепенно уменьшаться. Помимо этого, властями была активизирована работа по замене дорогих коммерческих кредитов на более дешевые бюджетные заимствования.
Летом 2020 года, когда Михаил Дегтярев только приступил к своей работе в Хабаровском крае, сумма госдолга региона составляла 59,426 миллиарда рублей, из них 40,365 миллиарда приходилось на долю дорогих коммерческих кредитов. К июню текущего года размер госдолга Хабаровского края уменьшился до 55,111 миллиарда рублей, а доля коммерческих кредитов упала до 35,565 миллиарда рублей. А благодаря выданному сейчас бюджетному кредиту доля коммерческих кредитов в структуре госдолга Хабаровского края и вовсе стала меньше практически в два раза — с 35,6 миллиарда рублей до 19,4 миллиарда рублей.