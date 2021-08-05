Выгоднее вклада: жители Башкирии купили в офисах Сбера облигаций на 42 млн рублей

Облигации - это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство для привлечения средств инвесторов. Каждая облигация имеет номинал, и по ней начисляется купонный доход. Купон -это гарантированная регулярная процентная выплата владельцу облигации. Размер и сроки выплаты купона клиент знает заранее — это установлено условиями выпуска облигаций. Как правило, купоны выплачиваются каждые полгода, а в день погашения выплачивается сумма номинальной стоимости облигаций плюс последний купон.