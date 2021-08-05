Врио главы Мордовии Артем Здунов и Татьяна Минеева провели встречу

Представитель московского ведомства Татьяна Минеева более чем уверена, что подобный расклад в перспективе позволит регионам налаживать связи еще лучше. Это поможет дать толчок развитию малому и среднему бизнесу, а также обществу в целом. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве рассказала о том, какую роль играет именно она в посредничестве между властным органом и бизнес-индустрией. Также Минеева поделилась тем, как строится диалог в Москве между двумя отраслями при изучении вопросов взаимодействия. Конечной повесткой дня гостья Саранска называет тему экосистемы в Москве.