В России пройдет Мировой энергетический конгресс

Организаторы сообщают, что рабочая группа по подготовке деловой программы конгресса уже разработала порядка 48 тем и сессий, охватывающих как традиционные источники энергии, так и климатическую повестку, водородные, цифровые и зеленые технологии, научно-техническое сотрудничество и другие важные вопросы.