В России пройдет Мировой энергетический конгресс

Александр Новак подчеркнул, что Россия является признанным лидером мировой энергетической отрасли. Выбор места проведения конгресса в Санкт-Петербурге как раз это подтверждает, пишет oilcapital.ru.
«Уверен, что Мировой энергетический конгресс станет важной площадкой для обсуждения основных векторов развития отраслей ТЭК, ключевых трендов и вызовов, которые стоят перед нами, станет центром притяжения лидеров отрасли из разных стран мира», — прокомментировал Новак.
В конгрессе планируют принять участие лидеры иностранных государств, а также зарубежные официальные лица и главы международных корпораций из 150 стран мира. Российские энергетические компании смогут обменяться мнениями и планами по глобальным мировым вопросам, например по энергопереходу и вопросам использования водородной энергетики в производстве.
Организаторы сообщают, что рабочая группа по подготовке деловой программы конгресса уже разработала порядка 48 тем и сессий, охватывающих как традиционные источники энергии, так и климатическую повестку, водородные, цифровые и зеленые технологии, научно-техническое сотрудничество и другие важные вопросы.
Кроме того, в рамках конгресса также состоится вручение премии «Глобальная энергия», которая традиционно присуждается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о международном характере мероприятия и его масштабности.
«К участию в работе конгресса приглашены 96 зарубежных городов-партнеров и 30 регионов — партнеров Петербурга. В Санкт-Петербург поступило 90 заявок от ведущих вузов, научных учреждений и крупнейших предприятий города и России для включения в деловую программу», — отметил Беглов.
Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс, созданный с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.