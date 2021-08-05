В летнее время уфимцы охладели к самокатам

В июне, с приходом аномальной жары и отпускного сезона, интернет-трафик на сайтах сервисов снизился в три раза. В это же время в регионе шли активные обсуждения правил езды на новом виде транспорта (Госсобрание-Курултай рассматривает соответствующий законопроект). В июле трафик немного подрос, но далеко не до майских цифр.