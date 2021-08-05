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В летнее время уфимцы охладели к самокатам

5 августа 2021, 13:00
Фото: pixabay.com
Уже с июня жители Уфы стали меньше интересоваться кикшерингом.

Пик спроса на этот вид транспорта пришелся на период с 1 по 18 мая. Специалисты Big Data МегаФона пришли к такому выводу после анализа трафика абонентов на популярных сайтах проката.

Весной уфимцы стали замечать на городских улицах все больше стоянок с новым экотранспортом. Пик их интереса к нему пришелся на первую половину мая – именно в это время они чаще всего заходили на сайты сервисов проката.

В июне, с приходом аномальной жары и отпускного сезона, интернет-трафик на сайтах сервисов снизился в три раза. В это же время в регионе шли активные обсуждения правил езды на новом виде транспорта (Госсобрание-Курултай рассматривает соответствующий законопроект). В июле трафик немного подрос, но далеко не до майских цифр.

Также аналитики МегаФона выяснили, что чаще всего уфимцы передвигаются на электросамокатах для отдыха и развлечения (с пятницы по воскресенье трафик растет). В городе представлены пять сервисов проката, наиболее востребованы сайты Whoosh, BusyFly и Shark.

Электросамокаты в современных мегаполисах не первый сезон привлекают внимание горожан. По данным экспертов индустрии вело- и самокатшеринга*, количество самокатов в российских сервисах проката превысило число велосипедов. В Уфе, по данным Госсобрания РБ, насчитывается более 2000 сдаваемых в аренду электросамокатов.

* Исследование института территориального планирования «Урбаника»

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