В летнее время уфимцы охладели к самокатам

Пик спроса на этот вид транспорта пришелся на период с 1 по 18 мая. Специалисты Big Data МегаФона пришли к такому выводу после анализа трафика абонентов на популярных сайтах проката.
Весной уфимцы стали замечать на городских улицах все больше стоянок с новым экотранспортом. Пик их интереса к нему пришелся на первую половину мая – именно в это время они чаще всего заходили на сайты сервисов проката.
В июне, с приходом аномальной жары и отпускного сезона, интернет-трафик на сайтах сервисов снизился в три раза. В это же время в регионе шли активные обсуждения правил езды на новом виде транспорта (Госсобрание-Курултай рассматривает соответствующий законопроект). В июле трафик немного подрос, но далеко не до майских цифр.
Также аналитики МегаФона выяснили, что чаще всего уфимцы передвигаются на электросамокатах для отдыха и развлечения (с пятницы по воскресенье трафик растет). В городе представлены пять сервисов проката, наиболее востребованы сайты Whoosh, BusyFly и Shark.
Электросамокаты в современных мегаполисах не первый сезон привлекают внимание горожан. По данным экспертов индустрии вело- и самокатшеринга*, количество самокатов в российских сервисах проката превысило число велосипедов. В Уфе, по данным Госсобрания РБ, насчитывается более 2000 сдаваемых в аренду электросамокатов.
* Исследование института территориального планирования «Урбаника»