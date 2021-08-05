В Башкирии лже-работник банка выманил у доверчивого мужчины более миллиона рублей

Именно в такую ситуацию попал 66-летний житель Стерлитамака. Ему позвонил мошенник и представился сотрудником служба безопасности банка и обманом уговорил мужчину мужчину взять несколько кредитов для того, чтобы обезопасить его же счета. Несмотря на очевидную логическую коллизию мужчина отдал мошенникам более миллиона рублей. о чем позже и рассказал сотрудникам полиции.