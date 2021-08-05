«Путинские 10 000 рублей». Можно ли в Башкирии на эти деньги собрать ребенка в школу?

Сборы в школу из года в год становятся притчей во языцех среди родителей школьников. Даже микрофинансовые организации в этот период стали активнее рекламировать свои услуги призывом — «Собери ребенка в школу»!
В 2021 году государство решило субсидировать всех школьников единовременной выплатой в размере 10000 рублей. Стоит отметить — заявлений о том, что данная сумма должна полностью компенсировать расходы на подготовку к учебному году нигде не было заявляли. Тем не менее, мы решили узнать, сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу и какой процент родительских трат компенсирует госпомощь. Разбираемся вместе с родителями школьников.
Начнем со списка вещей, который получила мама будущей первоклассницы в школьном чате. Можно предположить, что аналогичные покупки предстоят родителям школьников и постарше.
Итак, вашему внимаю список «первоклашки»:
Мама первоклассницы Галина говорит о том, что их школа не выдвигала никаких требований и на вопросы матерей, какая должна быть форма, отвечают — любая, удобная вашему ребенку, но указанного цвета. Соответственно, цена на форму может достигать и космических значений, люксовые бренды никто не отменял, а можно и обойтись в совсем скромную сумму.
Диапазон цен на школьные сарафаны колеблется от 1200 рублей до бесконечности. 1200 рублей — минимальная цена в интернет-магазинах и маркетплейсах, и при этом со скидкой. Размеры ограничены и угадает в нем не каждый родитель. Мама будущей первоклассницы Гали отоварилась на школьной ярмарке в одном из торговых центров Уфы. Качественный и не самый дорогой сарафан обошелся ей в 2300 рублей.
На голое тело сарафан не наденешь. Ищем блузку или же более практичную водолазку. Маркетплейсы предлагают блузки от 500 рублей — таких позиций несколько. Большая часть блузок стоит от 1000 до 2000 рублей. Все та же мама маленькой Гали приобрела рубашку за 700 рублей и водолазку за 600. А еще она не уверена, что будет успевать в случае чего выстирать и высушить сарафан, ведь дети обладают суперспособностью быстро пачкать вещи. Поэтому на смену женщина приобрела школьное платье за 2500 рублей.
Немаловажный момент — покупка кружевного фартука. Это абсолютно не обязательно, впрочем, как и банты, но мама маленькой Гали потратилась и на то, и на другое. Фартук –800 рублей, банты — 200 рублей.
«Опытные мамы» в родительских чатах советуют не покупать пиджаки, потому что дети редко их носят. Рекомендуют купить жилет — это практичнее. Но кто же откажется от нарядного малыша на линейке «в костюме, как у взрослых»? Школьные брюки можно найти по цене от 700 рублей, пиджаки от 1000, жилеты от 700 рублей. Не забудем про рубашку — еще 700 рублей. Естественно, верхняя планка цен науке, родителям и редакции неизвестна.
Родители одноклассника Гали приобрели костюм-тройку за 2700 рублей. Мальчикам тоже нужны аксессуары: галстуки, бабочки, подтяжки и даже запонки. Заложим на мужские аксессуары скромные 300 рублей.
Спортивная форма для мальчиков и для девочек одинаковая: белая хлопковая футболка и красные шорты на теплое время года (500 рублей), спортивный костюм (от 1500 рублей) - на холодное.
К ранцу или портфелю школа в отличие от формы требования выдвигает. Требования здоровые — ортопедическая спинка (для первоклассников вес до 1 кг). На маркетплейсах цены стартуют от 1500 рублей и доходят до 10 тысяч. Обязательное требование безопасности — светоотражающие элементы, но их можно купить отдельно и наклеить самим. Мама маленькой Гали купила портфель российского производителя с отражающими элементами за 3600 рублей, хотя саму Галю больше привлекали модели поярче и подешевле. - Продавцы вешают на них затейливые брелки, которые можно купить и самим за бесценок в том же ТЦ, — делится опытом мама Гали.
Удивили цены на мешки для обуви. Раньше эту функцию блестяще выполнял пакет. Парадный вариант полный лоска и шика — черный, гладкий и непрозрачный, он и сейчас есть в продаже. Но теперь детям нужен мешок. Самые посредственные и непрезентабельные на маркетплейсах стоят от 160 рублей, а средняя цена 500 рублей. За эту сумму и приобрели мешок для обуви с символикой любимого ютубера.
Требования к обуви у школы непритязательны. Хотите туфли, хотите сандалии, как удобно. Тут разброс цен также выходит фееричный - от 1000 рублей до бесконечности. Можно найти обувь и дешевле тысячи, но мама Гали считает, что экономить на обуви, в которой ребенок будет находиться часами, негуманно. И, пожалуй, в ее словах есть толк.
К спортивной обуви требования есть — кроссовки должны быть с белой подошвой. Все ли помнят, как на субботниках ластиком оттирались черные следы от подошв в классах и спортзалах?
Требования школы в плане письменных принадлежностей тоже весьма скромные: пенал (мягкий), ручки, простые и цветные карандаши, ластик, точилка, линейка маленькая, ножницы с тупыми концами, четыре тонких альбома, цветная бумага, картон, клей, пластилин, клеенка на парту, доска, кисти, баночка, краски, влажные салфетки.
Тетради зелёного цвета по три штуки (в узкую линейку и в клетку — все по 12 листов).
На маркетплейсах можно приобрести готовые наборы стоимостью от 500 до 2000 рублей. Пеналы там же стоят от 300 рублей (мягкие силиконовые, как просит школа). Дневник школа маленькой Гали заказывает самостоятельно — стоит от 120 рублей.
Тут точно посчитать затраты возможным не представляется, потому что кто-то будет изо всех сил экономить, а кто-то будет покупать все самое дорогое. Мама Галины уложилась в 1500 рублей вместе с дневником. Мы заложим на эту часть списка минимальную 1000 рублей.
Возможно для кого-то данная информация будет новостью — многодетным и малоимущим семьям государство компенсирует часть затрат на сборы в школу, и ежемесячная выплата такого подспорья не отменяет. Поэтому все мало-мальски крупные покупки должны иметь товарный чек с мокрой печатью — это документ, который поможет вернуть значительную часть средств, потраченных на школьный шоппинг.
В Башкирии денежная компенсация за купленную школьную форму выплачивается одному из родителей один раз в два учебных года в размере фактических расходов, произведенных на приобретение школьной формы, но не более максимального размера этой компенсации — 2868 рублей.
Подводя итоги, никак нельзя обойтись без упоминания предметов одежды, которые в школьных списках не значатся, но без них не обойтись. Также встают в копеечку нижнее белье школьников, колготки, носки и предметы гигиены.
Мама Гали потратила на покупки к школе 17000 рублей. Уложиться в минимальную стоимость «школьного набора» по нашим расчетам можно на сумму в 7860 рублей, то есть подготовиться к школе на сумму единовременной выплаты возможно (при расчетах учитывался сарафан на девочку, одевать мальчиков будет дороже, как ни крути).
Мы попросили прокомментировать наши расчеты нескольких родителей в социальных сетях. На вопросы о том, во сколько им встали сборы в школу, они отвечали охотно и очень разнообразно, подтверждая вывод о том, что сборы - это дело вкуса и кошелька.
Наталья С. сообщила, что вместе с канцелярией купила форму и обувь за 7500 рублей, про ранец женщина не уточнила.
Татьяна М. написала, что сын ездил за покупками сам, потратил 18000 рублей, но купил еще не все.
Альбина К. рассказала, что уложилась в 15000 рублей, Айгуль А. в 17000 рублей, а Айгуль С. потратила 24000 рублей.
Самой частой суммой назывались 20000 рублей с учетом покупки канцелярских товаров. Но некоторые мамы умудрились потратить всего 5000 рублей и делились лайфхаками — «костюм с выпускного из детского сада, обувь, которая еще впору и т. д.». Справедливо, ведь форма для мальчиков стоит куда дороже, а хороший костюм с выпускного был надет всего один раз и еще может сослужить добрую службу.
Как ни крути, можно сделать вывод, что единовременная выплата родителям школьников — солидное подспорье, которое, при желании, может покрыть все расходы на подготовку к школе полностью.
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