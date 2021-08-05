«Путинские 10 000 рублей». Можно ли в Башкирии на эти деньги собрать ребенка в школу?

К ранцу или портфелю школа в отличие от формы требования выдвигает. Требования здоровые — ортопедическая спинка (для первоклассников вес до 1 кг). На маркетплейсах цены стартуют от 1500 рублей и доходят до 10 тысяч. Обязательное требование безопасности — светоотражающие элементы, но их можно купить отдельно и наклеить самим. Мама маленькой Гали купила портфель российского производителя с отражающими элементами за 3600 рублей, хотя саму Галю больше привлекали модели поярче и подешевле. - Продавцы вешают на них затейливые брелки, которые можно купить и самим за бесценок в том же ТЦ, — делится опытом мама Гали.