Премьера фильма с уфимским актером пройдет на Венецианском кинофестивале

Как сообщает «Искусство кино», фильм рассказывает о сотруднике правоохранительных органов Волконогове (Юра Борисов), которого объявляют преступником. Вскоре к нему является вестник с того света и предупреждает, что после смерти тот попадет в ад, если не раскается и не получит прощение хотя бы одного человека. Сценарий написано совместно с оператором Мартом Таниэлем («Интимные места», «Человек, который удивил всех»), над костюмами работали Сергей Февралев («Скиф», «Северный ветер») и Надежда Васильева (художник по костюмам большинства фильмов Алексея Балабанова).