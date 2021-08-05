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Мэрия Уфы предложила жертвам «черных риэлторов» отложить митинг до конца пандемии

5 августа 2021, 11:48
Фото: Mkset.ru
Уфимка Нина Ткаченко получила из администрации Уфы отрицательный ответ на уведомление о проведении митинга жертв «черных риэлторов».

Уфимка Нина Ткаченко получила из администрации Уфы официальный ответ на поданное в минувший понедельник уведомление о проведении митинга жертв «черных риэлторов». Митинг жертв «черных риэлторов» был намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе.

В письмо за подписью вице-мэра Рустема Газизова организатору митинга посоветовали «воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия Указа (O введении режима „повышенная готовность“ в связи с угрозой распространения инфекции Covid-19».

В конце официального ответа представитель мэрии предложил «обратиться с уведомлением о проведении массового мероприятия после отмены ограничений.

Данное решение администрации было ожидаемо. Мои доверители расценивают такой ответ чиновников как отказ в проведении мероприятия и намерены его обжаловать в суде. Отдельно хочу отметить, что непосредственно сегодня при входе на площадь возле уфимского Дворца спорта рабочие вешают новую баннер с надписью «Медовая ярмарка». Торговая ярмарка также является массовым мероприятием, и количество его участников часто превышает 500 человек, однако это никого в мэрии не смущает. Мы считаем, что в данном случае налицо двойные стандарты, применяемые администрацией Уфы, пояснил адвокат Рамиль Гизатуллин, который представляет интересы семьи Ткаченко в уголовном деле о «черных риэлторах».

Напомним, по словам Нины Ткаченко, она решила организовать митинг с целью привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших расследовании так называемого дела о «черных риэлторах». Такая формулировка содержалась в официальном уведомлении о проведении митинга.

Фото: Mkset.ru

Нина Ткаченко объяснила, что возмущена ходом следствия, в рамках которого её и еще нескольких человек упорно не признают потерпевшими.

В 2019 году Нина Ткаченко помогла своим детям приобрести квартиру и перевела на счет продавца 250 тысяч рублей. Её дети заплатили 2 млн 500 тысяч рублей. Однако первоначальные продавцы оказались обманщиками. Против них было возбуждено уголовное дело. При этом детей Нины Михайловны признали потерпевшими по нему, а Нину Михайловну — нет.

Она обжаловала в суде отказ признать её потерпевшей, который вынес следователь. Однако суд встал на сторону правоохранительных органов. Следователь Руслан Султанов обосновал свой отказ тем, что «в настоящий момент достаточных данных о причинении Нине Ткаченко материального ущерба для того, чтобы признать её потерпевшей по данному уголовному делу не имеется». Следователь настаивает, что Нина Михайловна официально не является стороной договора, а 250 тысяч рублей она перечислила не подследственным, а женщине, которая проходит по делу «черных риэлторов» свидетельницей.

В феврале этого года Советский районный суд признал сделку по приобретению квартиры недействительной, и Верховный суд Башкирии признал это решение правильным. Соответственно, факт причинения материального ущерба налицо. Я не понимаю, почему мои законные права игнорируются следствием! — заявила Нина Ткаченко.

Несколько дней назад Нина Ткаченко вместе с еще 13 жертвами «черных риэлторов» отправили обращение на имя президента России Владимира Путина.

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