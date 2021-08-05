МЧС вновь предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии

Напомним, на этой неделе от сильных порывов ветра пострадал не один населенный пункт. Так, 4 августа в селах Булгаково и Чекмагуш буря сорвала крыши более 18 городских построек. Похожая ситуация произошла уже 2 августа в селе Инзер Белорецкого района, где из-за сильного ветра были повалены деревья и заборы, известно также, что городские здания, включая участковую больницу, остались без крыши над головой.